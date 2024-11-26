قصور الثقافة بالإسماعيلية تواصل الاحتفال بعيد الطفولة

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

أقام فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بأعياد الطفولة، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

الأطفال مستقبل الوطن

وشهدت مكتبة السبع آبار الثقافية لقاء بعنوان "الأطفال مستقبل الوطن" تحدث خلاله جميل يوسف، عن جهود الدولة في دعم الطفل في مجالات الصحة، التعليم، الرياضة، والثقافة، وغيرها، مسلطا الضوء على المبادرات الرئاسية المعنية بتحسين جودة الحياة وتنمية القدرات واكتشاف المواهب ومنها مبادرة "حياة كريمة" و"بداية"، بالإضافة إلى جائزة الدولة للمبدع الصغير.

حقوق الطفل في الإسلام

كما تضمنت الفعاليات المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الناقد د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، محاضرة أقيمت بمدرسة د. علي رضوان الإعدادية بعنوان "حقوق الطفل في الإسلام" أكد خلالها كل من  د. سيد حجازي، والشيخ محمود عبد الله، من وزارة الأوقاف، على ضرورة تنشئة الطفل في بيئة سليمة تعتمد على القيم والمبادئ الإيجابية، بهدف إعداد أشخاص فاعلين في المجتمع، أعقبها ورشة تصميم لوحات فنية معبرة عن مظاهر الاحتفال بعيد الطفولة بخامات متنوعة.

كما نفذ بيت ثقافة طفل القنطرة، ورشة تصميم ماسكات بالورق المقوى بألوان عدة تدريب أمال عسران مدير البيت، فيما نظم نادي أدب بيت ثقافة التل الكبير لقاء شعريا تضمن إلقاء قصائد تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واكتشاف مواهب أدبية لعدد من الطلاب وذلك بالمدرسة الثانوية الزراعية.

 

أعياد الطفولة احتفالات اكتشاف المواهب الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة الاسماعيلية جائزة الدولة للمبدع الصغير حقوق الطفل حياة كريمة

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات العرض المسرحي عفركوش على مسرح قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر بالفتح في أسيوط

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الأهلي يكتسح استاد أبيدجان برباعية في بداية قوية لدوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو أهداف الأهلي)

"مفيش برشلونة".. نجم بايرن ميونخ يصدم هانز فليك

الملكة رانيا تظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث صورة على إنستجرام

ريم سامي تتألق في إطلالات جريئة على إنستجرام

تنظيم ندوات توعوية للعاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي

"لا عودة".. رسالة من جيش الاحتلال لسكان جنوب لبنان رغم بدء الهدنة

بعد قليل.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة لحيازته المخدرات

عبير صبري تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور وتستعد لمسلسل جديد