محمد منير يشكر أنغام على زيارتها: شكرا من قلبى.. والأخيرة ترد

أعرب النجم الكبير محمد منير عن شكره وامتنانه للنجمة أنغام على زيارتها له للاطمئنان على صحته، حيث رافقها نجلاها عمر وعبد الرحمن. وعبّر منير عن سعادته بهذه الزيارة من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة X قال فيها: "سعدت بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن. شكرًا من قلبي يا أنغام".



من جانبه بادرت الفنانة أنغام بالرد على تغريدة الكينج محمد منير في التعليقات، معبرة عن محبتها الكبيرة له، وكتبت: "أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي، وأنت غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين. ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا."

من ناحية أخرى شارك الكينج محمد منير والنجم حميد الشاعري في تشييع جثمان الملحن الكبير محمد رحيم، الذي أقيم أول أمس بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، في لفتة تعكس تقديرهما للفنان الراحل ودعمهما لأسرته في هذا المصاب الأليم.

جدير بالذكر أن الكينج محمد منير قبل أسابيع قليلة في الاستوديو أثناء تسجيله أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والكاتبة منة القيعي، في خطوة تعكس تركيزه على أعماله الفنية وتجاهله للشائعات التي أثيرت حول حالته الصحية. وقد جاء هذا الظهور كأبلغ رد على مروجي هذه الشائعات، حيث بدا الكينج يمارس عمله بشكل طبيعي، مما طمأن جمهوره وكذب كل الأخبار المزعجة التي انتشرت بشأن حالته الصحية.