لبلبة تحسم موقفها من عدم الإنجاب بهذه الطريقة

الفجر الفني
لبلبة
لبلبة

حسمت الفنانة لبلبة موقفها من عدم الإنجاب لافتة إلى أنها تمنت وجود طفل بجانبها لكنها لم تندم لأنها تؤمن بالقدر وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أنس بوخش.

 

قالت لبلبة:' ساعات أحس أني لوحدي واقول يا سلام لو كان فيه ابن كده جنبي واخد باله عليا يمكن لو كان عندي ولد كان سابني وراح يدرس برة وكنت برضو هبقي وحيدة 

ومن ناحية اخري، تنتظر لبلبة عرض أحدث أفلامها وهو الجواهرجي والذي تخوض بطولته مع النجم محمد هنيدي والنجمة منى زكي، ويتناول الفيلم قصة تاجر مجوهرات ويجسد دوره محمد هنيدي الذي يقع في العديد من المواقف المحرجة والمشاكل بسبب زوجته والتي تجسدها منى زكي، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب هنيدي ومنى كل من لبلبة، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، أحمد حلاوة، وغيرهم، من تأليف عمر طاهر، ومن إخراج إسلام خيري.

آخر أعمال لبلبة إطلالة لبلبة أعمال لبلبة

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