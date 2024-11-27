مي فاروق توجه رسالة غامضة بعد وفاة محمد رحيم

الفجر الفني
مي فاروق
مي فاروق

 

وجهت الفنانة مي فاروق رسالة غامضة بعد وفاة الملحن محمد رحيم وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

كتبت مي فاروق:' الله يرحمك يارحيم ياغالي يا ذوق يا محترم عشت كبير ومحترم وهتفضل محترم  وكبير وسيرتك سبقاك مهما حاولوا والله لما بيحصل كده بعد ما مشيت اومال كان ايه اللي حاصل لك وانت عايش ربنا رحمك عشان انت طيب وجميل وما تستاهلش  ده حسبنا الله ونعم الوكيل كله مردود والله اخص والله الف اخص".

 

كشفت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بزوجها قبل وفاته بساعات، وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامج "فضفضة" المذاع عبر قناة "الشمس 2"، أن المكالمة الأخيرة حدثت يوم الخميس، بينما وقعت الوفاة يوم الجمعة.

 

وقالت أنوسة: "اتصلت بيه يوم الخميس، كنت في مدينة السويس، وقال لي إنه تعبان. نصحته بالدخول للراحة وأخبرته أن يطمئنني عليه عند استيقاظه".

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