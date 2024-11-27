رانيا يوسف تتألق في موسم الرياض بمسرحية "حاوريني يا كيكي" وتستعد لطرح فيلمها "أوراق التاروت"

تستعد الفنانة رانيا يوسف لإحداث ضجة في عالم الفن من خلال مسرحيتها الجديدة "حاوريني يا كيكي"، التي ستشارك بها في فعاليات موسم الرياض. وقد قامت رانيا بالترويج للمسرحية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث نشرت البوستر الدعائي وكتبت: "يارب توفيقك.. انتظرونا في موسم الرياض بمسرحية 'حاوريني يا كيكي' يوميًا ابتداءً من 4 ديسمبر وحتى 8 ديسمبر على مسرح محمد العلي".

تفاصيل المسرحية

تجمع المسرحية عددًا من نجوم الفن، منهم هالة صدقي، دينا الشربيني، ودياب، بالإضافة إلى رانيا يوسف نفسها. المسرحية من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة، مما يجعلها واحدة من العروض المنتظرة بشغف.

فيلم "أوراق التاروت"

وعلى الصعيد السينمائي، تستعد رانيا لطرح أحدث أفلامها "أوراق التاروت"، حيث تجسد شخصية امرأة تعاني من أزمة نفسية حادة بعد حادث مفاجئ يغير مجرى حياتها. يشارك في الفيلم سمية الخشاب، التي تلعب دورًا محوريًا، ومي سليم، التي تجسد شخصية معقدة تعكس صراعات داخلية.

مشهد فكاهي يثير الضحك

من بين المشاهد المميزة في الفيلم، يظهر مشهد يجمع رانيا ويوسف مع سمية الخشاب، حيث يتنزه كل منهما مع حيوان أليف في موقف فكاهي يعكس فروق شخصياتهن. وفي تعليقها على هذا المشهد، قالت رانيا مازحة: "هي الرجالة خلصت عشان نجيب كلب؟"، مؤكدة أن المشهد لا يحتوي على أي إساءة كما أشيع.

انتظار الجمهور

يعتبر "أوراق التاروت" فيلمًا تشويقيًا يتناول قصة ثلاث فتيات تعرضن لحادث مأساوي، وكيف أثرت تلك الحادثة في حياتهن بطرق غير متوقعة، مما يخلق صراعًا داخليًا وخارجيًا. ومع وجود طاقم عمل مميز يضم محمد عز، عبد العزيز مخيون، وغيرهم، يتوقع أن يكون الفيلم واحدًا من أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة، ومن المقرر عرضه في يناير المقبل.