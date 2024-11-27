أحمد مجدي متحدثًا في ندوة للاتحاد الأوروبي عن ترشيد المياه بمهرجان الفيوم السينمائي

نظم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الأولى ندوة وجلسة نقاشية عن "ترشيد المياه" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بفندق هلنان الأوبيرج بتواجد عدد كبير من المهتمين بمجال البيئة والمياه وطلاب جامعة الفيوم.

أبرز الحاضرين في ندوة “ترشيد المياه”

تواجد على منصة الندوة الفنان أحمد مجدي مستشار النوايا الحسنة للمياه بالاتحاد الأوروبي ورشا سري المسئول الإعلامي لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر وأحمد رياض مدير الإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشهيرة أمين، مستشارة بمشروع المياه بالاتحاد الأوروبي، وسيد عبدالخالق مدير المهرجان وأحمد ياسين رئيس إحدى الجمعيات للتخلص من البلاستيك وإعادة تدويره وأدار الندوة مصطفى حبيب، ناشط في مجال الاهتمام بالمياه.

تصريحات أحمد مجدي



قال الفنان أحمد مجدي سفير النوايا الحسنة للمياه بالاتحاد الأوروبي، إن دور الفنان في المشاركة في قضية المياه هو إلقاء الضوء على هذه القضية وإيجاد علاقة السينما والصناعة بالقضية ومناقشتها وصناعة التكنولوجيا مكلفة وهناك مسئولية على صناع السينما بالتوعية البيئية وعلى الفنان أن يكون له دور في التوعية، مؤكدا أنه من المهتمين بقضية المياه بشكل شخصي ودور مهرجان الفيوم المعني بالبيئة مهم للغاية في فتح هذا الملف بما يقدمه من ندوات توعوية وبيئية.

تصريحات أحمد رياض



قال أحمد رياض مدير الإعلام بالشركة القابضة للمياه، " أشكر إدارة المهرجان والاتحاد الأوروبي على الندوة والموضوع، مشيرا إلى أن الشركة القابضة مهتمة برفع الوعي الشبابي بضرورة الحفاظ على المياه، وأن الشركة منذ ١٤ عاما بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحرص على الالتقاء بالشباب المصري والعربي لمناقشة الأمور الخاصة بالبيئة والتغيرات المناخية، ودورة المياه من المآخذ حتى وصولها للمواطن في شكلها النهائي.

وأضافت رشا سري، المسئول الإعلامي لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، "أن بداية تكوين الاتحاد الأوروبي كانت فكرة لبدء التطوير والبناء بعد توقف الحروب ومع تطويره وصل إلى ٢٧ دولة وأصبح لديه عملة موحدة وشراكة في مجال الطاقة وغيرها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي ومصر تشاركا منذ ٤٧ سنة من علاقات إقليمية إلى شراكة ثنائية حاليا.



وتابعت أن هناك تعاون كبير بين مصر والاتحاد الأوروبي لأن مصر لها ثقل ضخم في المنطقة وأكبر تعاون تجاري للاتحاد الأوروبي هو مع مصر، وبسبب هذا التعاون الكبير ولأن المياه تقع تحت مظلة الاتحاد الأوروبي للبيئة، والعلاقة بين مصر والاتحاد منذ سنوات حدث تعاون كبير في المياه، والاتحاد الأوروبي أعطى منحا ضخمة قدمت مشروعات للمياه في ١٦ محافظة في مصر في مجال تنقية المياه والصرف والمعالجة والتنقية.

تحدث أحمد ياسين، أحد المهتمين بتدوير البلاستيك وقال، "إن وقت العمل في مجال البلاستيك كان يلاحظ ما يحدث مع المياه من هدر وتلويث، وبعد مناقشات مع الاتحاد الأوروبي توصلنا إلى كثير من الأفكار والحلول بالتعاون مع الحكومة وهو ما أدى إلى خروج أفكار لرواد الأعمال هدفت لمنع هدر المياه وكذلك في الزراعة من خلال ابتكار سماد يؤدي إلى منع استهلاك المياه بشكل كبير وترشيد جزء كبير من المياه".

تصريحات شهيرة أمين



قالت شهيرة أمين، مستشارة بمشروع المياه بالاتحاد الأوروبي، دورنا الأساسي توعية الشباب بضرورة ترشيد المياه، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي أجرى ندوات توعوية في عدد من المحافظات منها الأسكندرية وأسيوط وينوي الاتحاد الأوروبي التواجد بحملات توعوية في كل مكان وخاصة مع الطلاب في مجال ترشيد المياه وتوفيرها وكذلك مجال الطاقة.