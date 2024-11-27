هيفاء وهبي تعلق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

الفجر الفني
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبة منشور عبر حسابها علي موقع انستجرام، علقت فيه على قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم. 

هيفاء وهبي تعلق علي وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

وكتبت هيفاء: انتهت الحرب اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام.. تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي: إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر.

هيفاء وهبي تدعو لفلسطين 

وتابعت هيفاء: هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة، سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلًا لا مكان فيه إلا للحب والإنسانية.. وإلى إخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب.. قلوبنا وصلواتنا معكم.

قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

يذكر أنه تم الاتفاق على قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان اليوم، حيث توصلت الدولتين إلى اتفاق يتضمن سلسلة من الإجراءات المهمة لتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة. 

أحدث أعمال هيفاء وهبى 

والجدير بالذكر ان هيفاء وهبى قد تعاقدتمؤخرًا على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم بمية الدهب، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2025، والمسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال الدراما التشويقية، ومن المقرر تصويره بين مصر وقبرص ولندن وبيروت، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر عبدالمنعم، إنتاج مشترك بين الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند، ومن إخراج مرقس عادل.

وايضا انتهت من تصوير فيلم ولاد المحظوظة، وتجسد هيفاء من خلال أحداث الفيلم، شخصية سيدة لبنانية تتاجر في التفاح، وتتعرض لأزمات عديدة مع تتابع الأحداث، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، الفيلم من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نانسي صلاح، محمود الليثي، توني ماهر، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

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