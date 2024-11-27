بسبب خناقة.. وفاء مكي تتصدر التريند

تصدرت الفنانة وفاء مكي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت عن تعرضها لمحاولة اعتداء من سيدة أربعينية، وهو الحادث الذي وقع بعد فترة قصيرة من حادثة الأسانيير.

سبب تصدر وفاء مكي التريند

تعرضت وفاء مكي لمحاولة اعتداء من سيدة أربعينية، وأنها تواجه معاملة قاسية من قبل رئيسة اتحاد الملاك، والتي لم تكتفِ بمنعها من استقلال المصعد بل قامت بجلب "عمال النظافة" وتكليفهم بدور "الحراس الأمنيين" لمضايقتها.

قصة ازمة وفاء مكي

بدأت القصة بـ إتهام وفاء مكي، مالكة عقار سكني تقيم به فى منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، مفاده منع مالكة العقار من استقلال الفنانة المصعد لعدم دفعها المبالغ المالية الخاصة بصيانة المصعد وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وطالبت مكى بتحرير محضر بالواقعة ضد مالكة العقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

اخر اعمال وفاء مكي

وكان اخر اعمال وفاء مكي هو مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث، وايضا شاركت في مسلسل «الكابوس» عام 2015 مع النجمة غادة عبد الرازق وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

أبرز أعمال وفاء مكي

وشاركت وفاء مكي في العديد من الاعمال التي كانت ذات بصمة في الدراما المصرية ومن أبرزها: «هاربات من الماضي»، «الراية البيضا»، «بوابة المتولي»، «ذئاب الجبل»، «القلب يخطيء أحيانا»، «كعب داير»، «القضاء في الإسلام» وفي السينما: «إلا ابنتي»، «ضد الحكومة» «المشهد الأخير»، «الجمالية» وفي المسرح:«بودي جارد»، «دقي يا مزيكا»، «الكنز في البدروم».