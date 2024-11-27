أقل من مليون.. تعرف على إيرادات فيلم "الفستان الأبيض"

الفجر الفني
بوابة الفجر

ينافس فيلم "الفستان الأبيض" في دور العرض المصرية، بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، ليشعل المنافسة في موسم السينما الحالي بين قائمة الأفلام المعروضة.

 

فقد حقق إيرادات ضعيفة مقارنة بفيلم “الهوى سلطان” حيث اكتفى أمس السبت، بتحقيق إيرادات بلغت 76 ألف جنيه فقط لا غير، ليحقق إجمالي إيرادات في الأٍبوع الأول من عرضه 971 ألف جنيه حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال وصناع فيلم "الفستان الأبيض"

 

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

 

أحداث فيلم "الفستان الأبيض"

 

حيث تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

 

أحمد خالد صالح أروى جودة اسماء جلال الهوى سلطان الفستان الأبيض الموزع السينمائي محمود الدفراوي انجي ابو السعود دور العرض المصرية فستان زفافها فيلم الفستان الأبيض

مواد متعلقة

فيلم "الفستان الأبيض" لـ ياسمين رئيس يحقق 160 ألف جنيهًا أمس

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

سوسن بدر: فلسطين ولبنان سيظلان قويان وصامدين (خاص)

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ