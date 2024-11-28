رمضان 2025 | أمير شاهين ينضم إلى مسلسل "سيد الناس"



انضم الفنان أمير شاهين إلى فريق عمل مسلسل سيد الناس الذي من المقرر طرحه خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن أمير شاهين من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ذلك الانضمام معلقًا:"توكلنا على الله، سيد الناس رمضان 2025".



تفاصيل مسلسل سيد الناس



ومسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، منة فضالي، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، طارق النهري، وياسين السقا، من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.



آخر أعمال أمير شاهين



وكان آخر أعمال أمير شاهين هو فيلم «مستر إكس»، بطولة كل من أحمد فهمي، محمد أسامة أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، صبري فواز، مصطفى خاطر وضيوف الشرف أكرم حسني، بيج رامي، تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، مسلسل «طير بينا ياقلبي» بطولة الفنانة ريم مصطفى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول عائلة ثرية تنشئ مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية.

كما شارك في حكاية ألفريدو بجانب كوكبة من النجوم أبرزهم «أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد»، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، تدور أحداثه حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسوـ إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما، مسلسل “بين السما والارض” والعمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.