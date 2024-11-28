عمرو يوسف يبدأ تحضيرات الجزء الثاني من شقو

الفجر الفني
عمرو يوسف
عمرو يوسف

 

 


أعلن المنتج أحمد السبكي عن التعاقد مع النجم عمرو يوسف لتقديم الجزء الثاني من فيلم شقو تحت شعار - شبنش مراكش-.
 

فريق عمل الفيلم


الفيلم من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري وأكد السبكي أنه جاري التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في الفيلم.


تفاصيل الجزء الأول من شقو

 

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من شقو للنجم عمرو يوسف قد تجاوزت إيراداته حاجز الثمانين مليون جنيه.


وشارك فيه النجوم محمد ممدوح ويسرا ودينا الشربيني وامينة خليل وعباس ابو الحسن.

 

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية  أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أحدث أعمال عمرو يوسف

ومن ناحية اخري، يواصل عمرو يوسف التحضيرات المبدئية لفيلمه الجديد "درويش المصري"، الذي يكتبه وسام صبري ويخرجه وليد الحلفاوي، يدور الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويستعرض تحول البطل إلى شخصية شعبية، وهي تجربة جديدة بالنسبة لعمرو يوسف، وانضم إلى طاقم العمل مصطفى غريب، ومن المتوقع الكشف باقي أسماء الممثلين قريبًا.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم ولاد رزق 3 الذي جمعه بـ أحمد عز، وحقق نجاحًا غير مسبوقًا في دور العرض المصرية والخليجية، وجسد ضمن أحداث العمل، شخصية ربيع رزق وهو ثاني أكبر الأشقاء بين ولاد رزق بعد أحمد عز، ويعيش قصة حب مع أسماء جلال التي تلعب دور سمر في الفيلم، ضم نخبة من النجوم، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، ومحمد لطفي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، وإياد نصار، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

 

عمرو يوسف يبدأ تحضيرات الجزء الثاني من شقو عمرو يوسف أبرز تصريحات عمرو يوسف ببرنامج معكم منى الشاذلي

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