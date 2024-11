أغنية "أنا" لمطرب الراب ويجز تتجاوز ربع مليون مشاهدة في 24 ساعة

أطلق مطرب الراب ويجز أغنيته الجديدة بعنوان "أنا"، حيث أثارت الفنانة فيفي عبده جدلًا واسعًا بتصدرها الغلاف الرسمي للأغنية، هذا التوجه الفني المختلف أضفى مزيدًا من الفضول على العمل، مما جعله محور اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية ويجز

أغنية "أنا" من كلمات ويجز، وشهدت ترويجًا خاصًا من الفنانة فيفي عبده، التي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك للترويج للأغنية، حيث علقت فيفي على الفيديو قائلة: "أنا وويجز في أغنية جديدة بعنوان أنا قريبًا"، مما زاد من تشويق الجمهور لمتابعة العمل الجديد الذي يجمع بين أسلوب ويجز الفريد وشخصية فيفي الاستعراضية.

أغنية أنا تتصدر التريند



أغنية "أنا" التي جمعت ويجز وفيفي عبده تصدرت قائمة التريند على يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها، محققة أكثر من 250 ألف مشاهدة، كما تميز الغلاف الرسمي للأغنية بظهور صورة فيفي عبده فقط، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور وجعل العمل حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية أنا

وتقول كلمات الأغنية:

ام مرة بتيجي سهلة ومستنضفش

حاسس أن مفيش غيري السين بقي كله رطش

قولوا اللي تقولوه بعد فلوسي متعصبتش

لما اقول إننا سابقينكوا الناس مبتستغربش

رايح Fiji شغال على نفسيتي

لابس كل الjewelry في اوروبا

عشان إفريقي كله شبه بعض

حاسس اني فسوق الصيني

لو قولتلك ازميلي how much

هتقولي you don’t believe me

كل ده مقولتش انا

يا بتوع من السنة للسنة

مش محتاج اقولك أنا

كلكوا كام مستند

مستنيلي غلطة

استني متزاملنيش

تتمني الـbag