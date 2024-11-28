رانيا منصور لـ "الفجر الفني":"مبسوطة جدًا بمشاركتي في مسلسل "رقم سري".. وأنا وياسمين رئيس صحاب من زمان"

الفجر الفني
رانيا منصور
رانيا منصور

حققت الفنانة رانيا منصور نجاحًا كبيرًا، ونالت إشادات عديدة من الجمهور، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والذي يعرض حاليًا، عبر شاشة قناة "دي إم سي".

 

رانيا منصور 

تصريحات رانيا منصور 

 

وفي ضوء ذلك كشفت رانيا منصور في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني" عن تفاصيل مشاركتها في "رقم سري" قائلة: "مبسوطة جدًا بالتجربة وبردود فعل الجمهور وكمان بالشغل مع ياسمين رئيس احنا صحاب من زمان بس أول مرة نشتغل مع بعض".

 

وأضافت عن تحضيراتها للشخصية قائلة: "في البداية قعدت مع المخرج عرفت تفاصيل الشخصية، وبدأت اسأل موظفين البنك عن طبيعة الشغل في البنك والاجراءات اللي بيعملها الموظفين".

 

أبطال وصناع مسلسل "رقم سري"

 

وضم مسلسل "رقم سري" بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل "رقم سرى"

 

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.

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