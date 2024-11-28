تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائي لأجل غير مسمى

أعلن رئيس مهرجان بورسعيد السينمائي الناقد الفني أحمد عسر، تأجيل الدورة الأولى من المهرجان لاجل غير مسمىً، وذلك بعد قرار السيد محافظ بورسعيد اللواء اركان حرب محب حبشي، دون ابداء أسباب محددة للتأجيل من سيادته أو تحديد الموعد النهائي لإنطلاق فاعليات الدورة الأولى.

البوستر الرسمي لمهرجان بورسعيد السينمائي

الناقد الفني أحمد عسر

من جانبه أكد الناقد الفني أحمد عسر رئيس المهرجان على الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الأولى للمهرجان والتي كان من مقرر انطلاقها في الفترة من 1ديسمبر وحتى اليوم الخامس من نفس الشهر للعام الجاري 2024، كما أشار أن قرار التأجيل جاء مفاجئ للجميع.

تفاصيل مهرجان بورسعيد

يذكر أن مهرجان بورسعيد تنظمه جمعية بورسعيد للفنون الثقافية والمسرحية، تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع محافظ بورسعيد، السيد اللواء اركان حرب محب حبشي، مهرجان بورسعيد السينمائي هو حدث ثقافي يعكس اهتمام المدينة بالفن السينمائي والتنوع الثقافي، تنظمه جمعية بورسعيد للفنون الثقافية والمسرحية، ويتلقى دعمًا كبيرًا من وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يهدف المهرجان إلى تقديم منصة للفنانين والمبدعين في صناعة السينما، سواء من مصر أو من مختلف أنحاء العالم. كما يساهم في تعزيز السياحة الثقافية في المدينة، تأجيل الدورة الأولى كان قرارًا مفاجئًا بعد أن كانت مواعيدها مقررة في ديسمبر، ولكن لم يتم الكشف السبب وراء هذا التأجيل.