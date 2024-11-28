الأربعاء.. تكريم فردوس عبد الحميد بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

يستعد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، لتنظيم احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد.

تقام الاحتفالية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً، على خشبة المسرح القومي، بحضور نخبة من نجوم ورموز الفن المصري، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

برنامج الاحتفالية

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح يوثق السيرة الذاتية والفنية للفنانة القديرة. الفيلم من إعداد وسيناريو علي داود، وتصوير محمد محسن ومصطفى سيد، ومونتاج أحمد فتحي وأيمن محفوظ، وإخراج أحمد عادل.



كما ستقدم الفرقة الموسيقية للمركز، بقيادة المايسترو أحمد ماهر، مجموعة من الأغاني الكلاسيكية، منها: "كل ده كان ليه" بصوت الفنان أحمد محسن، و"بتغني لمين يا حمام" و"ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة" بأداء الفنانة هند عويضة. تختتم الفعالية بإهداء درع تذكاري وشهادة تقدير للفنانة القديرة تكريمًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء.

محطات مضيئة في مسيرة فردوس عبد الحميد الفنية

تميزت فردوس عبد الحميد بأداء أدوار مؤثرة في السينما المصرية، من بينها أفلام مثل:

الحريف: الذي شهد تعاونها مع عادل إمام تحت إخراج محمد خان، حيث قدمت دورًا مختلفًا ولاقى استحسان الجمهور.

ناصر 56: تألقت في تقديم دور زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في ثنائية مميزة مع الفنان أحمد زكي.

البؤساء والطوق والأسورة: أعمال درامية أثبتت قدرتها على أداء أدوار مركبة بمهارة.

أعمال درامية لا تُنسى

قدمت فردوس عبد الحميد شخصيات درامية حفرت مكانتها في ذاكرة المشاهدين، منها:

ليالي الحلمية: حيث لعبت دور "أنيسة بدوي" في واحد من أهم الأعمال الدرامية المصرية.

العائلة والناس: تألقت بدور "رجاء العشري"، الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

زيزينيا: حيث قدمت شخصية "نعيمة مرسال" بأسلوب مؤثر، مع نص الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

دور أيقوني في المسرح

إلى جانب السينما والدراما، قدمت فردوس عبد الحميد أدوارًا مميزة على خشبة المسرح، عززت من مكانتها كواحدة من أعمدة الفن المصري.

مسيرة تستحق الاحتفاء

يأتي تكريم فردوس عبد الحميد في المسرح القومي كتقدير لمسيرة طويلة من الإبداع والعطاء، حيث نجحت في تقديم أعمال أثرت في وجدان الجمهور ورفعت من شأن الفن المصري.

هذا التكريم ليس فقط شهادة تقدير لفنانة قديرة، ولكنه أيضًا احتفاء برمز من رموز الهوية الثقافية المصرية.