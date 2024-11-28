طرح البوستر الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"



كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، عن البوستر الرسمي استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويظهر في البوستر الرسمي النجم كريم محمود عبد العزيز محاطًا بكل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، في مشهد يعكس الأجواء الدرامية والكوميدية التي سيقدمها العمل.

قصة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"



تدور أحداث الفيلم حول شخصية دكتور أحمد، الذي يشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم نصائح حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية.

ومع ذلك، يواجه أحمد مشاكل حقيقية في حياته الزوجية، تتصاعد عندما تفاجئه زوجته بموقف غريب يتمثل في اقتراحها لصديقتها الزواج منه، مما يقلب حياته رأسًا على عقب.

نجوم العمل وإبداعاتهم



يشارك في بطولة الفيلم مجموعة متميزة من النجوم، من بينهم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، مما يضفي تنوعًا على العمل. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، الذي يتميز بأعماله الناجحة، وإخراج خالد مرعي المعروف برؤيته الإبداعية.

موعد العرض المنتظر



يترقب الجمهور عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بفارغ الصبر، لما يحمله من خليط بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع بدء عرضه في دور السينما في 18 ديسمبر المقبل