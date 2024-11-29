بـ "حلال حلال".. دياب يحصد أكثر من 100 ألف مشاهدة

الفجر الفني
بوابة الفجر

طرح المطرب دياب، في الآونة الأخيرة الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “حلال حلال”، على طريقة الفيديو كليب، بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، والتي نالت إعجاب كبير مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية المختلفة.

 

وحققت أغنية «حلال حلال» لـ دياب، نجاح كبير حيث تخطي حاجز 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات مصطفى حدوته، ألحان تاج، وتوزيع كولبيكس، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج أشرف رمضان.

 

كلمات أغنية “حلال حلال”

 

وتقول كلمات الأغنية: "بابات بالجدعنه مش بالعضلات.. نكسب فلوس نعمل علاقات وفي التاريخ بانين حضارات أثارات.. هنا بابات وبالأدب مش بالحوارات.. وفي اي مكان بنسيب بصمات وبالحلال نعمل ايرادات.. حلال حلال مشي الحال.. بتضيق علينا بس إحنا رجال".

التواصل الاجتماعي المنصات الموسيقية المطرب دياب مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى حدوته

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