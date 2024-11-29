"أرض الخيال" يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الفيوم

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة جوائز الأفلام الفائزة في الدورة الأولى من المهرجان وتكريم الفائزين.

وتشكلت لجنة التحكيم من كلا من الدكتورة غادة جبارة والدكتور وائل طوبار الأستاذ عازر سايروس، كما عرضت الأفلام بقاعات عرض جامعة الفيوم بحضور جماهيري كبير.

وجاءت جوائز مسابقة أفلام الطلبة كالتالي:

- جائزة أفضل فيلم

فيلم: أبابوا" أرض الخيال" - مصر - إخراج: زياد أشرف



- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفلام الطلبة

فيلم: فالس الأحلام - مصر - إخراج: ليلي رزق



- تنويه خاص من لجنة التحكيم:

لفيلم: بيكونيا - مصر

إخراج: روضة طه دراز

فيلم: كوتارد - مصر -

إخراج: أيمن السنبختي



شارك في مسابقة أفلام الطلبة 20 فيلما من صناع الأفلام الشباب، وشهدت المسابقة منافسة قوية للغاية، وعبرت لجنة التحكيم عن سعادتها بالمستوى المقدم من المشاركين في تجاربهم الأولى وبداية مشوارهم في عالم صناعة السينما.