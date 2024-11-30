18 ديسمبر .. طرح فيلم "الهنا اللي أنا فيه " لـ ياسمين رئيس

تنتظر الفنانة ياسمين رئيس طرح أحدث أعمالها "الهنا اللي انا فيه" الذى يجمعها بالفنانين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني في دور العرض يوم 18 ديسمبر المقبل.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شخصية دكتور أحمد، الذي يشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم نصائح حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية.

ومع ذلك، يواجه أحمد مشاكل حقيقية في حياته الزوجية، تتصاعد عندما تفاجئه زوجته بموقف غريب يتمثل في اقتراحها لصديقتها الزواج منه، مما يقلب حياته رأسًا على عقب.

فريق عمل الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة متميزة من النجوم، من بينهم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، مما يضفي تنوعًا على العمل. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، الذي يتميز بأعماله الناجحة، وإخراج خالد مرعي المعروف برؤيته الإبداعية.

ياسمين رئيس والفستان الأبيض



يعرض لـ ياسمين رئيس الآن في دور العرض فيلم "الفستان الأبيض" ، الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

أحداث فيلم "الفستان الأبيض"



حيث تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.