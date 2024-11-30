رمضان 2025.. صبري فواز ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

الفجر الفني
صبري فواز
صبري فواز

انضم الفنان صبري فواز لـ أسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025.

صبري فواز

 

آخر أعمال صبري فواز

 

ويذكر أن آخر أعمال الفنان صبري فواز الفنية، هو فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في دور العرض السينمائية مؤخرًا.

 

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

 

وفيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.


أحداث فيلم أهل الكهف
 


وتدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

محمد سليمان عبد المالك فيلم اهل الكهف شهادة معاملة أطفال رمضان 2025 الفنان محمد هنيدي الفنان صبري فواز

مواد متعلقة

احمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "فهد البطل".. رمضان 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل.. برشلونة يكشف عن نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة لاس بالماس

موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أحمد مالك وآية سماحة ينتهيان من تصوير فيلم "6 أيام".. تفاصيل

‏الجيش السوري: قواتنا ستواصل عملياتها حتى استعادة سيطرة الدولة على كامل مدينة حلب وريفها

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 toyor al janah TV علي جميع الأقمار الصناعية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري