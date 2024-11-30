رمضان 2025.. صبري فواز ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

انضم الفنان صبري فواز لـ أسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025.

صبري فواز

آخر أعمال صبري فواز

ويذكر أن آخر أعمال الفنان صبري فواز الفنية، هو فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في دور العرض السينمائية مؤخرًا.

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

وفيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



أحداث فيلم أهل الكهف





وتدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.