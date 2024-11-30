إنطلاق تصوير ظلم المصطبة لـ فتحي عبد الوهاب استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل 2025

بدأت أسرة مسلسل "ظلم المصطبة" تصوير أولى مشاهد المسلسل في أحد أحياء الريف والمسلسل من 15 حلقة ومن المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان.



أبطال مسلسل ظلم المصطبة



مسلسل ظلم المصطبة يشارك فى بطولته: ريهام عبدالغفور، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، دياب، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم دراما رمضان 2025.



أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل العادات الظالمة والأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.



آخر أعمال فتحي عبد الوهاب



وكانت آخر أعمال فتحي عبد الوهاب مسلسل "الحشاشين" وتدور الأحداث حول حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.