انتهاء تصوير فيلم 6 أيام استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات

انتهاء تصوير فيلم ٦ أيام استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات

نشرت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام" فيديو من كواليس تصوير للفيلم أعلن من خلاله الأبطال عن انتهاء التصوير استعدادًا لعرض الفيلم قريبًا في السينمات.

6 أيام من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي وإخراج كريم شعبان وهي التجربة السينمائية الأولى له.

أحمد مالك وآية سماحة

أحداث فيلم “6 أيام”

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

يذكر أن آخر أعمال شركة "سي سينما برودكشنز" هو فيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض السينمات المصرية حاليًا وهو من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وحقق نجاحًا كبيرا على مستوى الإيرادات وصل ل ٧٠ مليون جنيه في مصر بجانب ردود الأفعال الإيجابية عن الفيلم.