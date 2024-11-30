انتهاء تصوير فيلم ٦ أيام استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات

انتهاء تصوير فيلم 6 أيام استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات

الفجر الفني
أحمد مالك وآية سماحة
أحمد مالك وآية سماحة

 

 

نشرت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام" فيديو من كواليس تصوير للفيلم أعلن من خلاله الأبطال عن انتهاء التصوير استعدادًا لعرض الفيلم قريبًا في السينمات.

 

6 أيام من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي وإخراج كريم شعبان وهي التجربة السينمائية الأولى له.

 

أحمد مالك وآية سماحة

أحداث فيلم “6 أيام”

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر،  فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

 

يذكر أن آخر أعمال شركة "سي سينما برودكشنز"  هو فيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض السينمات المصرية حاليًا وهو من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وحقق نجاحًا كبيرا على مستوى الإيرادات وصل ل ٧٠ مليون جنيه في مصر بجانب ردود الأفعال الإيجابية عن الفيلم.

 

أحمد مالك يتحدث عن أسباب وصوله للعالمية آخر أعمال الفنانة آية سماحة أحداث مسلسل عمر أفندي أبطال فيلم الهوى سلطان إيرادات فيلم الهوي سلطان تعرف على شخصية آية سماحة في وداع ا حمدي

مواد متعلقة

في هذا الموعد.. بدأ تصوير مسلسل "ولعة ومفتاح" لـ أحمد مالك وطه دسوقي

آية سماحة وشيرين رضا يروجا لأجدد أعمالهما الفنية فيلم "وداعًا حمدي"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز