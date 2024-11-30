طارق لطفي يشارك جمهوره كواليس مسلسل "العتاولة 2"

الفجر الفني
العتاولة
العتاولة

تواصل أسرة مسلسل “العتاولة 2” تصوير مشاهدهم استعدادًا لعرضه، وهو بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان طارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

 

شارك الفنان طارق لطفي، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس تصوير مسلسل «العتاولة 2»، والتي ظهر خلالها رفقة الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة.

 

أبطال العتاولة 2 


مسلسل "العتاولة  2" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة،  مصطفى أبو سريع، وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد إنضموا مؤخرًا الجزء الثاني، العتاولة من تأليف مصطفى جمال هشام، إخراج أحمد خالد موسى  وإنتاج " سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان.

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باسم سمرة يشارك جمهوره كواليس "العتاولة 2"
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