من عين شمس لـ الغاوي ..تغيير اسم مسلسل أحمد مكي رمضان 2025



استقر صناع مسلسل النجم أحمد مكي على اسم "الغاوي" كاسم نهائي بدلًا من عين شمس ، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل ، وإنتاج سينرجى.

تحدي جديد لـ مكي بتغيير جلده

يغير مكي جلده ويخرج من عباءه شخصية الكبير أوي الذي حقق بها نجاح كبير على مدار 8 مواسم برمضان ، ليبتعد عن الكوميديا تمامًا ويقدم خلال أحداث المسلسل الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بعيد عن الدراما .

آخر أعمال أحمد مكي



ويذكر أن شارك مكي العام الماضي بمسلسل الكبير أو ي الجزء الثامن، شارك بجانب أحمد مكي في بطولته، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي يتعرض الكبير أوي عمدة قرية (المزاريطة) والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان أحمد مكي لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بالعديد من القضايا والمشاكل التي تخص من حوله، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الكوميديا الإجتماعية والإثارة والتشويق.



وأيضا قدم أحمد مكي مسلسل الأختيار 2 في موسم دراما رمضان 2021، بطولة كريم عبدالعزيز، وحقق نجاحًا لافتًا وقتها، وضم إياد نصار، طارق صبري، محمد علاء، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، الراحل هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.