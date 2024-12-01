خالد الصاوي يكشف أسرار عن حياته الشخصية

الفجر الفني
خالد الصاوي
خالد الصاوي

كشف خالد الصاوي عن أسرار في حياته الشخصية، وذلك ضمن حواره مع نزار الفارس على قناة الرابعة العراقية، قائلا: كنت ُملحد لسنين وكان لدي إيمان في قلبي.

وأضاف خالد الصاوي: ولكن هناك نوع من الإلحاد يسمونه الإلحاد الصوفي، بمعنى أنها قضية لا يمكن حسمها، 50% فيه إله و50% مافيش.

واختتم خالد الصاوي: طبعا كنت أتعاطى المخدرات لفترة ووصلت للحافة من كل شي ما بين الحياة والموت، وما بين العقل والجنون وما بين المشروع والجريمة.

أحدث أعمال خالد الصاوي

ومن ناحية أخرى، يشارك خالد الصاوي في موسم دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل المداح 5 مع حماده هلال، ويجسد خلال الأحداث شخصية شيطان، ويدور العمل في إطار رعب تشويقي، يضم عدد من النجوم منهم غادة عادل، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، وخالد سرحان، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وأيضا يشارك في مسلسل سيد الناس، عدد من الفنانين منهم، عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل. 

كما يواصل خالد الصاوي، تصوير مشاهده في فيلم «سيكو سيكو»، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان عصام عمر، وطه الدسوقي، وذلك يوم الخميس المقبل، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وإنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي.

آخر أعمال خالد الصاوي 

وكان آخر أعمال خالد الصاوي فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟"، من إخراج حسام الجوهري، وتأليف أحمد عبد العزيز، وشارك في بطولته سلمى أبو ضيف وشريف منير، وايضا شارك في فيلم رحلة 404، يضم في بطولته كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.

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