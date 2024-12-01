صادق الصباح يكشف: الموسم الخامس من “المداح” سيكون الأخير.. و يوضح الأسباب

صادق الصباح يكشف عن الموسم الخامس من “المداح” سيكون الأخير.. ويوضح الأسباب

الفجر الفني
المنتج صادق الصباح
المنتج صادق الصباح

 


أعلن المنتج صادق الصباح أن الموسم الخامس من المسلسل الشهير “المداح” سيكون المحطة الأخيرة للعمل، مؤكدًا أن القرار جاء بعد دراسة متأنية،  و لقد أوضح الصباح أن الهدف من إنهاء السلسلة في هذا التوقيت هو الحفاظ على جودة العمل ومكانته عند الجمهور، دون إطالة قد تؤثر على قوة الحبكة.

 

 

حيث قال الصباح في تصريحات صحفية: “"المداح" الموسم الخامس والأخير وبوعد الجمهور إن ده الأخير مع إنه مطلوب مننا نعمل 6 و7، بس خلاص ده الموسم الأخير".


و تابع: "هو قرار داخلي بينا كشركاء مع حمادة هلال وأحمد سمير فرج وأمين جمال، قولنا إن 5 سنين هيبقى كده كفاية".


و أضاف: "خاصة إن عندنا مشروع متحضر وقولنا خلاص ده هيبقى المسلسل بتاعنا رمضان 2026 إن شاء الله".

 

 

أبطال وصناع مسلسل "المداح- أسطورة العودة"

يشارك في بطولة مسلسل "المداح- أسطورة العودة" مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الفن وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج صادق الصباح، ولقد عرض  المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2024.

 

أحداث مسلسل "المداح - أسطورة العودة"

في الفصل الجديد من أسطورة المداح، يجد (صابر) نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه (سميح) نداء استغاثة لعائلة صعيدية.

 

يُذكر أن مسلسل “المداح” حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه، بفضل قصته الفريدة وأداء فريق العمل، ما جعله من أبرز الإنتاجات الدرامية في السنوات الأخيرة.

المنتج صادق الصباح 8 أشرار شاركوا في مسلسل المداح اخرهم فتحي عبدالوهاب أبطال مسلسل المداح 4 ضيوف عمرو أديب عبر MBC مصر أحدث أعمال الفنان حمادة هلال أحدث حفلات حمادة هلال أحدث أغاني حمادة هلال

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