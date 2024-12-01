إعلان زواج صبا مبارك ومحمد علاء.. هل يثير المزيد من العواصف في "وتر حساس"؟



يتخذ محمد علاء موقفًا شجاعًا ويرد اعتبار صبا مبارك بإعلان زواجه منها أمام الجميع، بعد أن كان يحتفظ به سرًا لفترة كبيرة، وذلك ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل وتر حساس الذي يُعرض على قناة أون وأون دراما بالتوازي مع منصة Yango Play متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.



بعدد أن عاشت فترة من التوتر تعرضت خلالها للظلم والاتهامات، تسترد سلمى (صبا مبارك) بإعلان رشيد (محمد علاء) زواجه منها على حسابه على السوشال ميديا، لتتسع دائرة انتشار الخبر بعد أن كان يقتصر على المقربين من الأهل فقط. وهو الأمر الذي يثير غضب زوجته الأولى كاميليا (إنجي المقدم).



تزداد بذلك الأمور تعقيدًا، خاصة وأن الإعلان جاء في وقت حرج مع اشتعال الحرب بين سلمى وكاميليا من جهة، وبين سلمى وطليقها السابق علي (أحمد طارق) من جهة أخرى، والذي ظهر بعد غياب طويل، ليهدد ظهوره استقرار حياة سلمى، ما جعلها تطلب الطلاق من رشيد حتى لا تخسر حضانة ابنتها غالية أمام تهديد علي لها برفع دعوى قضائية ضدها.



وهو ما يثير التساؤلات: كيف سيكون رد فعل علي تجاه هذا الإعلان، وما هي خطة كاميليا القادمة للانتقام من سلمى؟

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.