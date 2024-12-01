محيي إسماعيل: 'معرفش بيومي فؤاد ونفسي أقدم دور كوميدي'

الفجر الفني
بوابة الفجر

أطلق الفنان محيي إسماعيل تصريحات مثيرة للجدل خلال حواره في برنامج بره الصندوق الذي تقدمه النجمة بشرى على قناة “هي”، حيث قال إنه لا يعرف الفنان بيومي فؤاد، مضيفًا: “سمعت عنه لكن عمري ما شوفت له حاجة”.

 

كما أكد محيي أنه لم يقدم في مسيرته أي دور مجنون، موضحًا: “أنا بعمل أدوار مدروسة بعناية، واللي بيقولوا إنّي بعمل شخصيات مجنونة دول متخلفين”. وأشار إلى أنه يمتلك ست روايات أدبية، تعكس اهتمامه بالجانب الثقافي والإبداعي.

 

وعن طموحاته الفنية، أعرب محيي عن رغبته في تقديم فيلم كوميدي، قائلًا: “نفسي أقدم فيلم كوميدي يكسر الصورة النمطية عني، وأظهر جانب مختلف للجمهور”.

 

برنامج بره الصندوق يُعرض على قناة “هي”، ويستضيف النجمة بشرى من خلاله شخصيات مؤثرة في المجتمع والفن، ليكشفوا عن جوانب جديدة من حياتهم وأفكارهم بعيدًا عن الصورة التقليدية.

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