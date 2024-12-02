المتحدة للرياضة تقدم بث مباشر لـ red caret العرض الخاص بفيلم الحريفة 2

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية الرياضية عن البث المباشر من قلب السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم الحريفة 2، بطولة نور النبوي ونور إيهاب وعدد من النجوم الشباب.



موعد البث المباشر وقناة العرض

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدة الرياضية عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك:"لأول مرة اتفرج على ستوديو أون تايم سبورتس من قلب ال Red Carpet للعرض الخاص لفيلم الحريفة ( الريمونتادا ) يوم ٣ ديسمبر الساعة 6:00 مساءً، استمتع بتغطية فريدة وبث مباشر ".

"الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

قائمة ضيوف الشرف الجزء الثاني من الحريفة



وكشف الإعلان التشويقي عن تواجد عدد كبير من نجوم عالم كرة القدم والفن كضيوف شرف بجزءه الثاني وهم: آسر ياسين، أحمد فهمي، مروان موسى، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، ومايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق، كما كشف الإعلان عن التحديات التي يواجها الفريق ودخولهم الجامعة.

أحداث الجزء الأول من الحريفة

وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.

رقم قياسي لـ الحريفة كأول فيلم مصري يطرح جزئين في عام





التجربة الجزء الثاني جاءت بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول الذي عُرض شهر يناير من عام 2024، وهو الأمر الذي دفع صُنّاع العمل إلى استثمار الحماس الجماهيري واستكمال القصة سريعًا بنفس العام حيث سيكون موعد طرح الجزء الثاني منه الشهر القادم ويختتم العام.