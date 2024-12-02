بسبب مسلسل "ساعته وتاريخه".. مايان السيد تتصدر تريند "جوجل"

الفجر الفني
مايان السيد
مايان السيد

تصدر اسم الفنانة مايان السيد تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد طرح الشركة المنتجة لمسلسل "ساعته وتاريخه" البرومو الرسمي للمسلسل، تمهيدًا لعرضه في 5 ديسمبر الجاري، على شاشة قناة "دي إم سي" ومنصة "واتش ات".

مايان السيد

وظهرت مايان السيد في البرومو بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، خالد أنور، مريم الجندي، أروى جودة، أحمد داش، حنان سليمان، وأحمد صيام،وغيرهم، كما كشف البرومو عن أجواء رعب وتشويق ضمن أحداث العمل.

 

موعد وتفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه



يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

محرك البحث الشهير جوجل مايان السيد تريند قناة دي ام سي ساعته وتاريخه الفنانة مايان السيد

مواد متعلقة

مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها وتستعد لطرح فيلم جديد في السينما
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول يسعى لإحكام قبضته على القمة ومواجهة كلاسيكية بين أرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

شيرين رضا تتصدر التريند.. فما القصة؟

محاكمة المتهم بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد| اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 2 ديسمبر 2024 - استقرار بعد الارتفاع الأخير

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية البرازيل

كريم رمزي يعلق على أداء كهربا أمام البنك الأهلي.. ومفاجأة بشأن الصفقات الجديدة

أسعار حج السياحة 2025 في مصر.. تفاصيل التسجيل والضوابط والإجراءات