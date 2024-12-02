شيرين رضا تتصدر التريند.. فما القصة؟

تصدر اسم الفنانة شيرين رضا تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور من أحدث ظهور له برفقة صديقته شيرين رضا من عيد ميلاد الممثلة والإعلامية انجي كيوان.

محمد رمضان وشيرين رضا

وشارك "رمضان" تلك الصور من خلال خاصية “الاستوري” عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "مش فاضي".

أحدث أعمال شيرين رضا

وتنتظر الفنانة شيرين رضا طرح أحدث اعمالها الدرامية، وهو مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة الفنان آسر ياسين،المقرر عرضه في 6 ديسمبر المقبل، على منصة "نتفليكس".

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"

تدور أحداث المسلسل، الذي يمتد لثماني حلقات، في مصر حول رحلة يحيى (آسر ياسين) لكشف لغز مقتل شقيقته نادية (هدى المفتي). تتصاعد الأحداث وتتشابك الخيوط، حيث تبدو كل الشخصيات مشبوهة، لتبقى التساؤلات مفتوحة: هل ستظهر الحقيقة أم ستبقى الأسرار دفينة؟

المسلسل ليس مجرد دراما جريمة، بل يعمق استكشاف النفس البشرية، حيث يختلط الخداع بالحقيقة، ويصبح كل قرار نقطة تحول.



المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" والمنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري. يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، صبا مبارك وهدى المفتي.