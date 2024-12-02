أسعار تذاكر حفل إليسا في قبرص.. تفاصيل

الفجر الفني
اليسا
اليسا

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا المقبل، عن أسعار تذاكر الحفل، وتتراوح من 90 جنيهًا إسترليني إلى 500 جنيهًا إسترليني. 

 

وتحيي إليسا ذلك الحفل، بمدينة ليماسول بقبرص، يوم 25 يناير من عام 2025، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة ومميزة من أفضل أغانيها القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

اليسا 

آخر أعمال إليسا


وكانت آخر أعمال إليسا هي أغنية «العقد»، التي تم طرحها في أغسطس الماضي والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، من ألحان محمد يحيي وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال الحمداوي.


كلمات اغنية “العقد” 


بالعقد ده عقدتني
والسلسلة دي حبل وإنت خانقني بيه
بص الخاتم فيه إيه إسمك مكتوب عليه
ده لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه
خذ اللي ليك ونفضها
وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها
مش بإنت جايب لي إيه
لا بإنت إديت لي إيه
وأي واحدة إسألها ده أكيد ردها
الحب دلع وونس وإني ألاقيك
مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك
طلباتي كانت بسيطة عملت إيه
أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك
الحب دلع وونس وإني ألاقيك
مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك
طلباتي كانت بسيطة عملت إيه
أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

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