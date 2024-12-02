أحمد فهمي يكشف عن سبب إخفاؤه صلة قرابته بـ أحمد عز

الفجر الفني
أحمد فهمي وأحمد عز
أحمد فهمي وأحمد عز

كشف الفنان أحمد فهمي عن سبب إخفاؤه صلة القرابة التي تربطه بالفنان أحمد عز، التي لا يعرفها الكثيرون، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامجها "فحص شامل".

أحمد فهمي وأحمد عز 

 

وقال "فهمي" خلال اللقاء أن خال أحمد عز متزوج من عمة «فهمي»، مضيفًا: "لم نكن تقابل كثيرًا في فترة الطفولة، ممكن اكون شوفته مرة أو مرتين قبل دخولنا الوسط الفني، وقبل أن يصبح أحمد عز كما نعرفه الآن، وكلمته في التليفون مرة ".

 

 

أعمال جمعت بين أحمد عز وأحمد فهمي

 

ويذكر أن فيلم "العارف" الذي تم انتاجه عام 2021، جمع بين الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي، ويعد هذا العمل هو التعاون الفني الأول بين النجمين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

 

تفاصيل فيلم "العارف"

 

العارف هو فيلم أكشن مصرى من إنتاج من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير  وإنتاج تامر مرسى  ومن بطولة أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وكارمن بصيص وركينً سعد.


تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة. الفيلم مقتبس من قصة حقيقية بطلها الحقيقي المهندس احمد محمود عبدالحميد وقام أحمد عز بتجسيد شخصيته تحت اسم يونس محمد عبدالحميد وتحكي عن بوادر أعظم اختراق الكتروني في العالم، وصاحب أول اختراق لمنظومة الكترونية داخلية في العالم.

 

فيلم "ولاد رزق3"

 

ولم يكن فيلم "العارف" التعاون الآخير بين عز وفهمي، ولكن ظهر احمد فهمي في فيلم "ولاد رزق 3" بطولة الفنان أحمد عز كـ ضيف شرف ضمن أحداث العمل بشخصية "النونو"، وحقق هذا الظهور نجاحًا كبيرًا، بجانب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، حيث تصدر شباك تذاكر السينما طوال فترة عرضه بالسينمات.

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