"بضع ساعات في يوم ما".. عثمان أبو لبن يكشف عن موعد عرض الفيلم المنتظر

الفجر الفني
بضع ساعات في يوم
بضع ساعات في يوم ما


كشف المخرج عثمان أبو لبن عن موعد عرض فيلمه الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام". 

وشارك الجمهور حماس الإعلان بتعليق: "الحطابين عند نار المدفأة، فيلم بضع ساعات يومًا ما، ٢٦ ديسمبر إن شاء الله."

فريق عمل مميز ومشاركة نجوم بارزين
 

يجمع الفيلم عددًا من أبرز نجوم الساحة الفنية، منهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، محمد سلام، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، كريم فهمي، ومايان السيد. 

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف الكاتب محمد صادق، الذي استوحى القصة من روايته الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته، بينما تولى الإخراج عثمان أبو لبن.

تحويل رواية إلى شاشة السينما
 

"بضع ساعات في يوم ما" هو مشروع فني قائم على رواية الكاتب محمد صادق، حيث تعاون مع المخرج عثمان أبو لبن لتحويل الرواية إلى عمل سينمائي. 

تدور أحداث الفيلم خلال ثماني ساعات فقط، تبدأ من منتصف الليل وتستمر حتى الصباح، مسلطة الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع حياتها في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

قصة تجمع بين الدراما والتشويق
 

يعد الفيلم رحلة سينمائية تسلط الضوء على تداخل العلاقات البشرية والصراعات الشخصية، حيث تدور القصة في إطار درامي مشوق يستعرض مشاعر متباينة وأحداث متشابكة بين الأبطال.

انتظار الجمهور
 

يحظى الفيلم بتوقعات كبيرة من الجمهور، خاصةً أنه يجمع بين طاقم عمل مميز وقصة أدبية حققت نجاحًا كبيرًا.

 مع اقتراب موعد عرضه في 26 ديسمبر، تتزايد الترقبات لمعرفة كيف ستُجسد الرواية الشهيرة على الشاشة الفضية

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