"شمس وقمر" ترفع شعار "كامل العدد" بحضور نجوم الفن في الرياض

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات


شهد العرض المسرحي "شمس وقمر" تألق النجمة منة شلبي، وسط حضور مميز لنخبة من نجوم الفن أبرزهم شيرين رضا، دينا الشربيني، وبتول عرفة، الذين تواجدوا لدعم العمل المسرحي الذي أقيم أمس على مسرح "بكر الشدي" في العاصمة السعودية الرياض.

إقبال جماهيري لافت وشعار "كامل العدد"
 

رفعت المسرحية شعار "كامل العدد"، وسط إقبال جماهيري كبير يعكس نجاح العمل وتميزه. 

كما تصدرت "شمس وقمر" قائمة التريند على تويتر، حيث حصدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور والنقاد، واحتلت المركز الأول على المنصة.

تركي آل الشيخ يروج للعمل قبل انطلاقه
 

قبل أيام من العرض، نشر المستشار تركي آل الشيخ البوستر الترويجي للمسرحية عبر حساباته الرسمية، وعلق قائلًا: "المسرحية الكوميدية شمس وقمر، بطولة منة شلبي وبيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر".

مشاركة متميزة من نجوم الكوميديا
 

تضم المسرحية طاقم عمل متميز بقيادة منة شلبي وبيومي فؤاد، إلى جانب محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، ومصطفى البنا. 

العمل من تأليف محمد عز وإخراج عمر المهندس، الذي أضفى رؤيته الإبداعية لتقديم عرض مسرحي يحمل طابعًا كوميديًا جذابًا.

تفاعل واسع وإشادات فنية
 

حظيت المسرحية بإشادات كبيرة من الجمهور والنقاد الذين أثنوا على الأداء المتميز لفريق العمل والانسجام بين عناصره. 

وأكدت الأجواء الاحتفالية في العرض على مكانة "شمس وقمر" كأحد أبرز الأعمال المسرحية التي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

بهذا النجاح الباهر، تواصل مسرحية "شمس وقمر" جذب الأنظار وتحقيق إشادات واسعة، لتؤكد على أهمية المسرح في تقديم أعمال تجمع بين الكوميديا والإبداع الفني.

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