منة فضالي تشارك جمهورها لحظات من كواليس مسلسل "سيد الناس" المنتظر في رمضان



شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة من كواليس مسلسلها الجديد "سيد الناس"، الذي تستعد من خلاله للمشاركة في سباق الدراما الرمضانية المقبل

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من محبيها الذين أعربوا عن حماسهم للعمل الجديد.

انطلاق تصوير مسلسل "سيد الناس"



بدأ فريق عمل مسلسل "سيد الناس" تصوير المشاهد الأولى، حيث نشر عدد من العاملين صورة تحمل اسم المسلسل ومخرج العمل محمد سامي عبر موقع "فيسبوك"، معبرين عن سعادتهم بانطلاق المشروع.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق داخل إحدى القرى بصعيد مصر، حيث تسلط القصة الضوء على قضايا اجتماعية هامة.

تأجيل سابق لبدء التصوير



رغم التخطيط لانطلاق التصوير يوم 10 نوفمبر الماضي، إلا أن ارتباطات المخرج محمد سامي بمشروعات أخرى أدت إلى تأجيل بدء العمل. ومع ذلك، استطاع فريق العمل التغلب على العقبات للالتزام بالجدول الزمني للحاق بالموسم الرمضاني.

فريق عمل مميز وقصة مشوقة

يجمع مسلسل "سيد الناس" نخبة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أروى جودة، وفاء عامر، وداليا البحيري. العمل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، وهو يعد واحدًا من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان لما يتمتع به الفريق من خبرة ونجاحات سابقة.

منة فضالي وعلاقتها بجمهورها



تحرص منة فضالي دائمًا على إبقاء جمهورها على اطلاع بأحدث أخبارها الفنية من خلال مشاركتها للصور والفيديوهات من كواليس أعمالها. وتعتبر هذه الخطوة وسيلة فعالة لتعزيز علاقتها مع محبيها وزيادة حماسهم لأعمالها المقبلة.

ختامًا، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض مسلسل "سيد الناس" ضمن السباق الرمضاني، حيث يتوقع أن يقدم العمل تجربة درامية استثنائية تنقلهم إلى عالم مليء بالتفاصيل والصراعات الإنسانية.