هبة مجدي تشارك في مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

هبة مجدي تشارك في مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

الفجر الفني
هبة مجدي
هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي في مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تفاعلت مع القضايا المتعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وأكدت على أهمية دعمهم وتمكينهم في المجتمع.

 

منشور هبة مجدي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام


وشاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور أثناء حضورها فعاليات مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلةً:
"من مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة شكرا على الدعوة الكريمة".

منشور الفنانة هبة مجدي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 

أحدث أعمال الفنانة هبة مجدي

كانت آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة هبة مجدي هو مسلسل "المداح" الجزء الرابع أسطورة العودة، والذي قدمت من خلاله شخصية متميزة، وقد تم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 وحقق المسلسل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم.


طاقم عمل مسلسل المداح 4

جدير بالذكر أن مسلسل المداح الجزء الرابع شارك في بطولته كوكبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، محمد دياب، سهر الصايغ، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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