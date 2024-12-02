"خلّي بالك من زيزي" دراما اجتماعية بنكهة كوميدية يوميًا على MBC مصر بداية من غدًا

شابة تعاني من الانفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها والتحكم بردود أفعالها، وتخوض رحلة للتصالح مع الذات والمجتمع ضمن الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي "خلّي بالك من زيزي" والذي يعرض على MBC مصر يوميًا بداية من غدًا "الثلاثاء" في تمام السابعة مساءً.

يضم العمل أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، علي قاسم، نهى عابدين، أسماء جلال، علي الطيب، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي وآخرين، وهو من تأليف ورشة كتاب بإشراف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

يدور المُسلسل حول "زيزي التي تبدو للوهلة الأولى مندفعة وحادة الطباع، لكن يتضح لاحقًا أن ثمّة أسباب ومبرّرات لتصرّفاتها الغريبة إذ تحاول حماية نفسها من خلال اندفاعها وتصرّفاتها الانفعالية"، ويُسلّط المُسلسل الضوء على الكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تطرح بأسلوب إجتماعي جذاب يدع الجميع للتعاطف معها".

مواعيد عرض مسلسل “خلي بالك من زيزي”

يُعرض مسلسل "خلي بالك من زيزي" يوميًا على " MBCمصر"، ويبدأ عرضه الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 الساعة 7:00 مساءً.