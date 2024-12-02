شارموفرز: الذكاء الاصطناعي أداة جيدة وده سر تقليل عدد الفريق

الفجر الفني
بوابة الفجر

حل فريق شارموفرز ضيفا على برنامج إنرجي بلس، مع زهرة رامي للحديث عن مشوارهم الفني، وكواليس أشهر وأنجح أغنياتهم.

 

وتحدث أعضاء فريق شارموفرز عن التحولات التي مروا بها خلال السنوات الماضية منذ انطلاقهم، وصولا إلى تقليص عدد أعضاء الفريق من 8 إلى 3 أشخاص.

 

وأشار فريق شارموفرز في حوارهم مع إنرجي، إنه بعد مرحلة كورونا كان من الصعب الاستمرار، بعد توقف دام نحو عام، إلى جانب صعوبة التنسيق بين 8 أشخاص في نفس الوقت في مواعيد التسجيل والحفلات وغيرهم.

 

ووصف أعضاء فريق شارموفرز الذكاء الاصطناعي، إلى أنه إضافة لصناعة الموسيقى ولكنه لن يصبح قادرا على إلغاء الإنسان أو الفنان الذي يزيد عنه بالمشاعر، ولكنه آداة مساعدة لا أكثر.

 

وتحدث أحمد بهاء "بوب" مغني شارموفرز عن بداياته قائلا:" مكناش بنفكر في الفلوس في البداية.. وأنا كنت بصرف على نفسي من بدري وبشتغل جرافيك ديزاينر مع المزيكا.. والحياة مكانتش رفاهية لغاية ما قدرت أحقق مكاسب من الموهبة دي".

 

وقال محمد العرقان "مو" أحد مؤسسي الفريق إن أسرته كانت داعمة له منذ الصغر، ووالده شجعه على السعي خلف موهبته وهدفه وكان في البداية ستوديو شارموفرز في منزله.

 

أما محمد الفرة آخر المنضمين لفريق شارموفرز، قال إنه منذ دخوله الفريق ويحاول إحداث التوازن، ووصفه زملائه بأنه إضافة قوية وقدم الكثير من الحلول الإدارية والموسيقية.

 

برنامج "إنرجي بلس"  يتميز  بمحتوى متنوع وفني وعصري للحديث عن موضوعات متعددة في جميع المجالات ويقدمه مذيعو الراديو.

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