موعد عرض الحلقة الـ 19 من مسلسل "رقم سري" لـ ياسمين رئيس

يواصل مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الأخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا ومليئا بالأحداث المشوقة والمثيرة.

رقم سري

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ19 من العمل، التي من المقرر عرضها غدا الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، على قناة "دي إم سي" ومنصة "واتش ات"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في الـ2 صباحًا، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويُعاد في الساعة 7.30 صباحًا، وفي الساعة 4 مساءً، بينما تعرض تلك الحلقة اليوم على منصة Watch it.

أبطال مسلسل رقم سري

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل رقم سرى

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.