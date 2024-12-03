فايز السعيد يعايد الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53 بأغنية "زايد وراشد" على مسرح "إكس فاكتور"

من مفاجآت الحلقة الخامسة من برنامج "إكس فاكتور" الموسم الثاني على تلفزيون دبي، فاجأ "سفير الألحان" الفنان الإماراتي فايز السعيد المتابعين بوقوفه على خشبة مسرح "إكس فاكتور" محتفلًا بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّم أغنية "زايد وراشد" من ألحانه، وكلمات الشاعر الإماراتي الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، وتوزيع زيد عادل، استهل السعيد الأغنية بمقدمة مؤثرة، جاء فيها:

زايد وراشد للفخر عمّروا دار يشهد لها التاريخ ويْقول عنها

زايد وراشد وحّدوا شعب واقطار باحضان دوله روحهم تحتضنها

زايد وراشد جسّدوا عزم واصرار بِيض العزايم عزمهم خِلق منها

زايد وراشد خلّدوا رمز وشعار تفخر به ابلادي ومن هو سكنها.

فايز السعيد

تصريحات فايز السعيد

وأكد فايز السعيد أن أغنية "زايد وراشد" تحمل رسالة فنية تعبّر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بماضي وحاضر ومستقبل الإمارات وشعبها والمقيمين فيها. كما تسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي والقيادة الحكيمة التي قادت الإمارات إلى مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة عالميًا.

تفاصيل أغنية “زايد وراشد”

الأغنية تعيد التأكيد على دور القادة المؤسسين في رسم مستقبل مشرق لدولة تحقق كل معاني التميز تحت مظلة القيم الإنسانية، والسلام، والتسامح، والطموح، والابتكار.



الحلقة لم تخلُ من مفاجآت أخرى؛ حيث قدم السوبر ستار الفنان اللبناني راغب علامة أغنية بعنوان "يا شعب زايد"، من ألحان فايز السعيد وكلمات الشاعر محمد القاسمي، بمشاركة المتسابقين، مما أضاف أجواء احتفالية مميزة.



من جهتها، واصلت لجنة التحكيم التي تضم كلًا من فايز السعيد، وراغب علامة، ورحمة رياض تقديم الدعم والإرشاد للمواهب المتنافسة. واختار كل عضو مجموعة من المتسابقين للإشراف عليهم في المراحل المقبلة.



وتتجه الأنظار الآن إلى المرحلة التالية من البرنامج، حيث سيخوض المتسابقون الـ9 الذين تأهلوا إلى العروض المباشرة، التي ستُقام من 8 ديسمبر حتى 12 يناير المقبل على مسرح "فستيفال سيتي مول"، بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق في نسخته الثلاثين. هذه الأجواء الاحتفالية تضيف مزيدًا من الحماس إلى المسابقة، مما يخلق بيئة تنافسية تشد الانتباه.