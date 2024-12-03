بدور فتاة ريفية.. النجمة رزان جمّال تشارك في مسلسل القدر المنتظر عرضه في منتصف ديسمبر

الفجر الفني
النجمة رزان جمال
النجمة رزان جمال

تشارك النجمة اللبنانية البريطانية رزان جمّال في بطولة مسلسل القدر بتركيا، مع النجمين السوريين قصي خولي وديمة قندفلت، وهو النسخة العربية للمسلسل التركي لعبة القدر، والمسلسل هو أحدث إنتاجات شبكة MBC، ومن المنتظر عرضه في منتصف ديسمبر الحالي.
 

تفاصيل شخصية رزان الجمال 

 

في مسلسل القدر تظهر رزان كما لم نراها من قبل، حيث تجسد دور فتاة ريفية بسيطة تمثل قطاعًا كبيرًا من النساء في العالم العربي. والمسلسل هو النسخة العربية للمسلسل التركي لعبة القدر الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2015.
 

بدور فتاة ريفية.. النجمة رزان جمّال تشارك في مسلسل القدر المنتظر عرضه في منتصف ديسمبر
النجمة رزان جمال

كما تقدم رزان البطولة النسائية الأولى لها في السينما المصرية والعربية أمام النجم محمد رمضان من خلال الفيلم التاريخي أسد أسود للمخرج العالمي محمد دياب.
 

كما انتهت رزان جمّال مؤخرًا من تصوير دورها في الموسم الثاني من مسلسل The Sandman، الذي تشارك فيه كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها لايتا هول في الموسم الأول والذي تصدر مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على منصة نتفليكس وقت عرضه، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDB.
 

أحدث أعمال رزان الدرامية

أحدث أعمال رزان جمّال الدرامية كان بطولة مسلسل الثمن الذي يُعرض على منصة شاهد محققًا أعلى نسبة مشاهدة مع بداية عرضه.
 

أحدث أعمال رزان السينمائية

 

كانت رزان قد خطفت قلوب المشاهدين في مصر والعالم العربي في آخر أدوارها السينمائية بتجسيدها لشخصية إيميلي ابنة القاضي الإنجليزي التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كيرة، وذلك من خلال فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، وفازت رزان عن دورها فيه بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد في مهرجان جمعية السينما التاسع والأربعين.

آخر أعمال رزان جمال الفنانة رزان جمال فيلم كيرة و الجن احداث مسلسل الثمن رزان الجمال

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