عرض سينمائي مجاني على مدار شهر ديسمبر بقصر السينما

الفجر الفني
قصر السينما
قصر السينما

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي برنامجًا متنوعًا من الأفلام السينمائية المجانية خلال شهر ديسمبر، ضمن أنشطة وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف.

تنوع الأفلام المعروضة لجذب مختلف الفئات


يشمل البرنامج أفلامًا عالمية وأوروبية وآسيوية، إضافة إلى أفلام تحريك للأطفال وأفلام تسجيلية، مع ندوات نقدية بعد العروض يشارك فيها نقاد مثل د. نادر رفاعي ونشوى نبيل وعصام حلمي.

عرض خاص بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة
 

يُعرض اليوم فيلم "My Left Foot"، المستوحى من القصة الحقيقية للكاتب والرسام الأيرلندي كريستي براون، الذي رسم بقدمه اليسرى.

برنامج عروض الأندية السينمائية المتنوعة

 

نادي السينما الأوروبية:

4 ديسمبر: "Central Station"

18 ديسمبر: "Three Colors: Blue".

25 ديسمبر: "Three Colors: Red".

نادي السينما الآسيوية:

5 ديسمبر: "We Are Family".

26 ديسمبر: "Mujhse Fraandship Karoge".

نادي سينما التحريك:

9 ديسمبر: "Fantastic Mr. Fox".

نادي السينما العالمية:

10 ديسمبر: "Killers Of The Flower Moon".

17 ديسمبر: "Extremely Loud and Incredibly Close".

24 ديسمبر: "127 Hours".

الاحتفال بيوم شادي عبد السلام
 

تُعرض في 11 و12 ديسمبر أفلام المخرج شادي عبد السلام، ومنها "المومياء"، "آفاق"، و"جيوش الشمس"، احتفاءً بإرثه السينمائي.

عروض نادي الرواية والفيلم والسينما التسجيلية

16 ديسمبر: "تراب الماس" ضمن نادي بين الرواية والفيلم.

23 ديسمبر: فيلم تسجيلي بعنوان "Sly".

تنفيذ البرنامج وإشرافه


يُنظم البرنامج برئاسة سهام بحر، وبإشراف الإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بهدف تعزيز الثقافة السينمائية ونشرها.

 

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