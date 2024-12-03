نسمة محجوب تطلق أغنيتها الجديدة "الناس حواديت"

الفجر الفني
نسمة محجوب
نسمة محجوب


أبهرت الفنانة نسمة محجوب جمهورها بإطلاق أغنيتها الجديدة "الناس حواديت"، والتي طرحتها عبر منصة "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، بالإضافة إلى محطات الراديو. 

تأتي الأغنية  بطابع اجتماعي مختلف يبرز موهبة نسمة في تقديم رسائل عميقة من خلال صوتها المميز وأدائها الراقي.

تفاصيل فريق العمل


الأغنية من كلمات الشاعر سالم الشهباني، وألحان الموسيقي الموهوب كريم نيازي، فيما تكفل كريم أسامة بتوزيعها الموسيقي. تولت شركة "ديجيتال ساوند" توزيع الأغنية إلكترونيًا لتصل إلى جمهور واسع عبر مختلف المنصات.

أسلوب جديد ومميز


قدّمت نسمة محجوب أغنية "الناس حواديت" بأسلوب جديد يمزج بين العمق الاجتماعي والرؤية الفنية المبتكرة. وتُبرز الأغنية التنوع في حياة الناس وحكاياتهم، وهو ما يتضح في كلماتها المؤثرة التي تقول:
"الناس حواديت حكايات الدنيا بتكتبها.. الناس شبابيك وبيوت مقفولة على صحابها.. الناس أسرار جوابات ما تبان من عنوانها.. الناس أعمار وساعات مرهونة بزمانها."

الترويج للأغنية على إنستجرام
 

قامت نسمة بالترويج للأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت فيديو دعائيًا إلى جانب الملصق الترويجي، معلقة: "الناس حواديت، حكايات الدنيا بتكتبها.. أغنية جديدة | 03.12.2024". التفاعل الكبير من جمهورها على المنصات يعكس الشغف الذي ينتظره محبوها مع كل عمل جديد.

رسائل اجتماعية عميقة

"الناس حواديت" ليست مجرد أغنية بل تجربة فنية تتناول العلاقات الإنسانية بطريقة عميقة، وتسعى لإبراز فكرة الاختلاف والتشابه بين البشر رغم أنهم يعيشون على نفس الأرض.

الأغنية تؤكد أن لكل شخص حكاية تستحق أن تُروى، وأننا جميعًا نعيش حيوات مترابطة رغم المسافات الظاهرة.

 

المنصات الموسيقية نسمة محجوب منصة يوتيوب أغنيتها الجديدة الناس حواديت

مواد متعلقة

نسمة محجوب: دخلت المدرسة الألمانية بسبب ابنة صديقة أمي.. واتقنت الغناء بالإيطالية بسبب علوبة

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل.. الفصل النهائي لطالب ثانوى بعد ضبطة بسلاح أبيض فى المدرسة

وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجا خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي"

عمرو دياب في الرياض ونيويورك: حفل غنائي واحتفال بتعاقده مع سوني ميوزك