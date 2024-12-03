بعد سرقة 50 ألف جنيه إسترليني.. تحذير شديد اللهجة من مفيدة شيحة من عمليات الاحتيال الإلكتروني

الفجر الفني
الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

 

 

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل تعرض سيدة لعملية احتيال عبر واتساب وتخسر كل مداخراتها والتي بغلت 50 ألف جنية استرليني عبر واتساب.

 


وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا يجب فتح أي رسائل يتم ارسالها عبر واتساب أو ماسنجر أو انستجرام، ولا أحد يدرك خطورة الجرائم الإلكترونية وسرقة الأموال من خلال ارسال لينك فقط.

 

وأضافت مفيدة شيحة، أن هذه السيدة تعرضت لعملية طمع وبعد ذلك تم سرقة مبلغ 50 ألف جنيه استرليني، لافتا إلى أن يجب الحذر من عمليات النصب التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.


مواعيد عرض برنامج "الستات"

و يعرض برنامج "الستات" عبر قناة "النهار وان"،  يوميًا في تمام الساعة 4 عصرًا، ويناقش قضايا ومشكلات المجتمع بالإضافة لفقرة خاصة بالمطبخ.


كما يذكر أن سهير جودة ومفيدة شيحة قدما سويا برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" مع منى عبد الغني على شاشة CBC لمدة 10 سنوات.

 

نبذة عن برنامج “الستات” للإعلامية مفيدة شيحة

برنامج “الستات” هو أحد أبرز البرامج الحوارية الاجتماعية الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة. يركز البرنامج على قضايا المرأة والمجتمع، حيث يناقش موضوعات متنوعة تشمل الأسرة، العلاقات، الصحة، الموضة، والتنمية الشخصية.

يتميز البرنامج بطابعه الواقعي الذي يمس حياة الجمهور اليومية، مع تقديم نصائح عملية وآراء مميزة تسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. تقدم مفيدة شيحة البرنامج بأسلوبها العفوي والجذاب، مما يجعله قريبًا من قلوب المشاهدين.

أبنة مفيدة شيحة تعبر عن سعادتها آخر ظهور لوالدة الإعلامية مفيدة شيحة - ٧ عروض مسرحية كوميدية تتنافس على حصد جوائز المهرجان من داخل عمان والخليج والوطن العربي أبرز تصريحات أحمد السقا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية أبرز تصريحات غادة نافع في برنامج الستات برنامج “الستات”

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