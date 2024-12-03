إطلالة نور إيهاب على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2"

الفجر الفني
الفنانة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب

 

 

تألقت الفنانة نور إيهاب، خلاص العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2" الذي طرح اليوم بدور العرض بالسينمات، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأبيض وبه نفشة بسيطة بآخره، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها ومدى رقتها، وتركت شعرها البني الطويل منسدلًا بطريقة جذابة لفتت أنظار الجميع إليها.

 إطلالة نور إيهاب على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم "الحريفة 2"

أحداث فيلم “الحريفة 2: الريمونتادا”

يعود الجزء الثاني من فيلم “الحريفة” تحت عنوان “الريمونتادا” لاستكمال رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز في بطولة رياضية هامة، ويركز الفيلم على مرحلة جديدة في حياتهم عندما ينتقلون إلى الجامعة، حيث يواجهون تحديات مختلفة ويكتشفون أجواء مميزة في هذا العالم الجديد، إلى جانب ذلك، يعود الفريق إلى ممارسة كرة القدم، مع إضافة لاعبين جدد من الجنسين، مما يضفي المزيد من التنوع والإثارة على الأحداث.

 


طاقم العمل فيلم “الحريفة 2”

الفيلم من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وخالد الذهبي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويتمحور الجزء الثاني حول استمرار الفريق في السعي لتحقيق أحلامهم مع الحفاظ على روحهم الجماعية.

 


ضيوف الشرف في الجزء الثاني من "الحريفة"

كشف الإعلان التشويقي للفيلم عن مشاركة نخبة من نجوم كرة القدم والفن كضيوف شرف، أبرزهم آسر ياسين، أحمد فهمي، المغني مروان موسى، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف. إضافةً إلى ظهور مايكل أوين، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، ويستعرض الفيلم أيضًا التحديات التي يواجهها الأبطال داخل الحرم الجامعي، مما يضفي طابعًا مميزًا على القصة.

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