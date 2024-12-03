أحمد مجدي: "الإنتاج السينمائي مش تجارة هو المفروض يبقى صناعة"

الفجر الفني
الفنان أحمد مجدي
الفنان أحمد مجدي

 


أكد الفنان أحمد مجدي، أن الإنتاج السينمائي لا ينبغي التعامل معه كتجارة بحتة، بل يجب أن يُنظر إليه كصناعة قائمة على الإبداع والتخطيط، كما أوضح مجدي أن السينما تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي المجتمعي وتعكس ثقافة الشعوب، مما يجعلها تحتاج إلى رؤية إنتاجية تعتمد على دعم المواهب والاهتمام بجودة المحتوى، وليس مجرد البحث عن أرباح سريعة.

 


حيث قال "مجدي" في تصريحات صحفية: "الإنتاج السينمائي في مصر مسؤلية على كل المنتجين مش تجارة، هو المفروض يبقى صناعة وجزء منها بيكون استثمار من خلال الفلوس اللي بتتعمل على المدى الطويل".


و أضاف: "و المكسب السريع في صناعة السينما دايما بينتج حاجات رخيصة وملهاش قيمة ومش بتعيش وده اللي بحاول أهرب منه".


حيث جاء تصريح مجدي في سياق النقاش حول أهمية تطوير الإنتاج الفني في العالم العربي، ودوره في المنافسة العالمية.

الفنان أحمد مجدي

أحدث أعمال الفنان أحمد مجدي

يذكر أن أحدث أعمال أحمد مجدي، مسلسل "نقطة سودة" الذي تدور أحداثه حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.

 

أبطال مسلسل "نقطة سودة"


يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

أحدث أعمال أحمد مجدي أحمد مجدي يخوض السباق الدرامي بمسلسل الأجهر مع عمرو سعد أبطال مسلسل نقطة سودة نقطة سودة يخلد ذكرى الراحلين أشرف عبد الغفور وناهد رشدي تصريحات أحمد مجدي

مواد متعلقة

أحمد مجدي يشيد بإلهام شاهين: "اللي بتعمله استثنائي ودايمًا في جدعنة وإخلاص"

ماذا قال أحمد مجدي والمكشر في مؤتمر مباراة الزمالك والنصر الليبي؟

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

مرموش يستمر في التألق ويتصدر قائمة أفضل المهاجمين بالدوريات الأوروبية

نتيجة وملخص مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في كأس ألمانيا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

18 % زيادة في صادرات الصناعات الغذائية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

جامعة 6 أكتوبر تكرّم نقيب الإعلاميين

الناتو يدعو لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني