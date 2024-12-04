رغم وفاته.. صلاح قابيل يتصدر تريند "جوجل"

الفجر الفني
صلاح قابيل
صلاح قابيل

تصدر اسم الفنان صلاح قابيل، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر ذكرى وفاته، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1992.

 

صلاح قابيل

معلومات عن صلاح قابيل

 

ولد صلاح قابيل في 24 ديسمبر 1931، في قرية "نوسا الغيط" إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية،  وبدأ مشواره الفني في فترة الخمسينات، كانت البداية على خشبة المسرح، حيث تعلم أصول الفن وفنون التمثيل، ثم انتقل إلى السينما ليصبح أحد نجومها البارزين، لكن رغم النجومية التي حققها في السينما، لم يبتعد عن المسرح الذي كان له مكانة خاصة في قلبه.


مشوار صلاح قابيل الفني

 

عُرف صلاح قابيل بقدرته الفائقة على تقديم أدوار متنوعة، ولقد قدم قابيل أكثر من 72 فيلما خلال مسيرة امتدت 35 عامًا، فقد تألق في مختلف الأنماط السينمائية بين الدراما والكوميديا والتراجيديا، بدأت مشاركته السينمائية منذ منتصف الستينات عام 1963، حيث قدم العديد من الأفلام التي أصبحت علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية، من أبرز أفلامه "زقاق المدق"  الذي يعد أول أعماله السينمائية، ومن أشهر أفلامه بعد ذلك: “الخرساء”، “الرصاصة لا تزال في جيبي”، و”الكرنك”، و"بين القصرين" عام 1964، و"نحن لا نزرع الشوك" عام 1970، و"دائرة الانتقام" عام 1976، و"ليلة القبض على فاطمة" عام 1984، و"غرام الأفاعي" عام 1988، و"العقرب" عام 1990 وقدم في نفس العام فيلم "الراقصة والسياسي"  كما شارك في الهلفوت، ومذكرات الآنسة منال، وشهيرة، والحرافيش وغيرها من الأعمال المؤثرة في تاريخ السينما المصرية.

الراقصة والسياسي الرصاصة لا تزال في جيبي الفنان صلاح قابيل تاريخ السينما المصرية محرك البحث الشهير جوجل

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