سليم الترك لـ الفجر الفني:" الحريفة 2 أصعب من الأول..وكنت بلعب كورة في الحقيقة" (حوار)

الفجر الفني
سليم الترك
سليم الترك

  • الجزء الثاني أصعب بكتير عن الجزء الأول بسبب قصر الوقت.
  • كنت بلعب كورة في الحقيقة وده المتشابه مع شخصيتي في الفيلم.
  • الحريفة بالنسبالي محمد صلاح ومرموش.
  • بقرأ كام عمل أوف سيزون لكن مستقرتش حتى الآن.

 


أقيم أمس العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2 بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي بإحدى سينمات 6 أكتوبر.

 

 

التقت عدسة الفجر الفني بـ سليم الترك من العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2، وهو فنان شاب بدأ مشواره الفني من عمر الثلاث سنوات بفيلم فاصل ونعود مع كريم عبد العزيز ثم بعد ذلك توالت الأعمال والتي كانت من آخرهم فيلم الحريفة.

 

 

وتحدث سليم الترك في حوارخاص  لـ الفجر الفني ليكشف عن صعوبات الجزء الثاني من الحريفة وخطة أعماله المقبلة.

صعوبات الجزء الثاني من الحريفة 

 

وقال سليم الترك عن صعوبات الجزء الثاني من الحريفة: "بالنسبالي الجزء الثاني كان أصعب كتير عن الجزء الأول بسبب قصر الوقت، والتدريبات البدنية للكورة وأيضًا قعدات الترابيزة من أجل الفيلم كل ذلك كان بوقت قصير ".

 

وعن فكرة ايجادتهم لكرة القدم في الحقيقة أضاف:"الشباب لا تلعب كرة القدم يمكن أنا أكثر واحدة فيهم بلعب كرة القدم فكان لا بد أن يتمرنوا والحمد لله قدمنا شغل كويس إن شاء الله يعجبكم".

تشابه الشخصية الحقيقية مع الدرامية 

 

أما عن التشابه بين شخصيته في الحقيقة والفيلم  قال:"التشابه ممكن أني بلعب كرة القدم في الحقيقة كنت يعني لكن حاليًا لا مشيرًا إلى أن عند ذكر اسم الحريفة يأتي في ذهنه مصطلح الريمونتادا ومحمد صلاح ومرموش".

تشكيل فريق كرة قدم بنجوم الفن 

 

وإذا اتيحت له الفرصة لتشكيل فريق كرة قدم من الممثلين غير المتواجدين في الفيلم أختار أن يضم الفنان أحمد فهمي وأحمد داوود لفريق الحريفة مع المنتج طارق الجانيني.


واختتم حديثه بالتصريح عن أعماله القادمة مؤكدًا أنه يقرأ ورق لعدة أعمال سواء في رمضان أو أوف سيزون لكنه لم يستقر حتى الآن أو يقوم بالإمضاء.

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