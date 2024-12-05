الثقافة تصدر «أحمد شوقي.. أمير الشعراء» ضمن سلسلة عقول

أعلنت وزارة الثقافة عن إصدار كتاب جديد بعنوان «أحمد شوقي.. أمير الشعراء» للكاتب حسين بكري، ضمن سلسلة عقول التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يتألف الكتاب من مقدمة وستة فصول وخاتمة، حيث يناقش في فصوله مراحل حياة شوقي، أهم ملامح شخصيته، وعلاقاته مع الأدباء والفنانين.

رؤية الكاتب عبد السلام فاروق للكتاب



في تقديمه للكتاب، أوضح الكاتب عبد السلام فاروق أن الكتاب يأخذ القارئ في رحلة رصينة عبر حياة أحمد شوقي، متتبعًا مسيرته منذ ما قبل ولادته وحتى وفاته.

وأشار إلى أن المؤلف نجح في تصوير أجواء الحقبة التي عاش فيها شوقي، مستعينًا باقتباسات من أدباء وصحفيين ومؤرخين لتوضيح السياق الثقافي والاجتماعي آنذاك.

سيرة شوقي بعيون نقدية



أكد فاروق أن المؤلف تناول شخصية شوقي بعيدًا عن التقديس، موضحًا أن الكتاب يقدم صورة متكاملة عن حياة أمير الشعراء، بما فيها من إنجازات وأخطاء، كما أشار إلى أن الكتاب يتطرق إلى نقاط مثيرة للجدل حول شخصية شوقي، ما يجعل القارئ يكتشف تفاصيل ربما يقرأها لأول مرة.

جدل الإبداع وتأثير الزمن



تناول الكتاب الجدل الذي أثارته شخصية شوقي وأشعاره، موضحًا أن الإبداع الحقيقي غالبًا ما يستفز النقاد والمادحين على حد سواء، واختتم فاروق حديثه بأن الزمن هو الحكم النهائي، وقد منح أحمد شوقي لقب "أمير الشعراء" عن جدارة، ليظل اسمه خالدًا في تاريخ الأدب العربي.